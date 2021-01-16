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Gündem
Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 16.01.2021 - 15:19 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de boş yolda kaza yaptı; Otomobille çukura düştü

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Başakşehir'de boş yolda kaza yaptı; Otomobille çukura düştü
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BAŞAKŞEHİR'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde boş kalan yolda kaza yapan bir sürücü otomobili ile çukura düştü. Sürücü kazada yara almazken çukura düşen otomobil uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Başakşehirde boş yolda kaza yaptı; Otomobille çukura düştü
Kaza saat 14.00 sıralarında Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan yolda giden 34 VT 0828 plakalı otomobil sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çıkan otomobil, Başakşehir Belediyesi'nin refüj çalışmaları için açtığı çukura düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken ortaya ilginç görüntü çıktı. Olay yerine çağrılan çekici ile uzun süren çalışmalar sonucu otomobil düştüğü çukurdan çıkarıldı.

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