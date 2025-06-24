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Başakşehir'de bir AVM'de yangın çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir #AVM Yangını#TEM Otoyolu
Başakşehirde bir AVMde yangın çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 16:06

Başakşehir'de TEM Otoyolu yanındaki bir AVM'de bulunan iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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Başakşehir'de TEM Otoyolu yanındaki bir AVM'nin mal kabul bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede dumanlar AVM'nin etrafını kapladı.

Başakşehirde bir AVMde yangın çıktı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çok büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar sürüyor.

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#Başakşehir#AVM Yangını#TEM Otoyolu

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