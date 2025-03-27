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Başakşehir'de Aykosan Sanayi Sitesi'nde yangın

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#İstanbul#Başakşehir#Aykosan Sanayi Sitesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 11:12

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde motosiklet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada ve iş yerinin bahçesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki motosiklet montajı yapan bir fabrikada saat 10.15'te bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahçede başladığı öne sürülen yangın kısa sürede büyüyerek fabrikaya sıçradı. Bu sırada içeride bulunan işçiler can havliyle dışarı çıkarken, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Bazı çalışanların dumandan hafif şekilde etkilendiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çalışma başlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan alevlerin yükseldiği fabrika ve söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

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"YANGIN BİR ANDA ÇIKTI, ALEVLER HER TARAFI SARDI"

İsa Öztürk, "Yangın bir anda başladı, çok hızlı yandı. İtfaiye buraya çok hızlı ulaştı, yoksa burası çok hızlı yanardı. Üzerindeki malzeme plastik olduğu için yangın çok hızlı büyüdü ama söndürmekte kolay oldu. Yaklaşık 7 itfaiye geldi" dedi.
Ramazan Yavuz, "Yangın bir anda çıktı. Alevler her tarafı sardı. Son hali bu. Yaralı falan görmedim, hasar büyük. Yangın 1 saat falan sürdü" ifadelerini kullandı.

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#İstanbul#Başakşehir#Aykosan Sanayi Sitesi

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