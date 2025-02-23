Başakşehir'de aracına kar topu atanlar için indi... Kayan araç kaza yaptı

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Olay, Başak Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde karlı havayı fırsat bilen 2 kişi kar topu oynarken, yoldan geçen araçlara da kar topu attı.

Kar topu atılmasına öfkelenen hafif ticari araç şoförü ise araçtan hızla inerek tepki gösterdi. Sürücü bu kişilerden birini yakalarken, diğer kişi kaçtı. Bu sırada yoldaki araç ise kaymaya başladı.

Kar topu atan kişinin uyarısı üzerine iki kişi aracın peşinden koştu. Araç ise park halindeki araçlara çarptıktan sonra yolun karşısına geçerek durabildi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.