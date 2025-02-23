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Başakşehir'de aracına kar topu atanlar için indi... Kayan araç kaza yaptı

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#Başakşehir#Kar#Araç
Başakşehirde aracına kar topu atanlar için indi... Kayan araç kaza yaptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 00:10

Başakşehir'de yolda kar topu oynayanlar bu sırada oradan geçen hafif ticari araca kar topu attı. Sürücü direksiyondan hızla inerek kar topu atanlara tepki gösterirken, kaymaya başlayan araç ise park halindeki araçlara çarparak durabildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Başak Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde karlı havayı fırsat bilen 2 kişi kar topu oynarken, yoldan geçen araçlara da kar topu attı.

Başakşehirde aracına kar topu atanlar için indi... Kayan araç kaza yaptı

Kar topu atılmasına öfkelenen hafif ticari araç şoförü ise araçtan hızla inerek tepki gösterdi. Sürücü bu kişilerden birini yakalarken, diğer kişi kaçtı. Bu sırada yoldaki araç ise kaymaya başladı.

Başakşehirde aracına kar topu atanlar için indi... Kayan araç kaza yaptı

Kar topu atan kişinin uyarısı üzerine iki kişi aracın peşinden koştu. Araç ise park halindeki araçlara çarptıktan sonra yolun karşısına geçerek durabildi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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#Başakşehir#Kar#Araç

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