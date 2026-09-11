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Başakşehir'de ana ishale hattındaki su borusu patladı: Caddeyi su bastı, yol çöktü

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#Başakşehir#Su Borusu Hattı#Su Baskını
Başakşehirde ana ishale hattındaki su borusu patladı: Caddeyi su bastı, yol çöktü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 17:55

İstanbul Başakşehir'de İSKİ'nin ana ishale hattındaki su borusu patladı. Patlayan borudan akan su, çevredeki cadde ve sokaklar ile bir oyun parkını bastı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ'ye ait ana isale hattındaki boru bilinmeyen bir nedenle patladı. Borudan akan su nedeniyle yolda çökme oluşurken, çevredeki cadde ve sokaklar ile bir oyun parkını su bastı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, belediye ve İSKİ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla bazı yolları trafiğe kapatırken, ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

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#Başakşehir#Su Borusu Hattı#Su Baskını

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