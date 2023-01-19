Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Başakşehir’de ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Ambulans#Yol Vermeme
Başakşehir’de ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 02:14

Başakşehir’de vakaya giden ambulansa dakikalarca yol vermeyen sürücünün kimliği tespit edilerek yakalandı. Sürücüye 872 TL idari para cezası uygulandı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında 03 Güney Yan Yolu bağlantı noktasında meydana gelmişti. Yol üzerinde seyir halindeki 34 SV 4610 plakalı araç sürücüsü, ambulansa dakikalarca yol vermedi. Ambulans şoförünün ısrarla siren çalmasına aldırış etmeyen sürücü, cep telefonu kamerası ile görüntülenmişti.

Olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri, geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa yol vermeyerek seyir halinde olan minibüsün plaka bilgilerini tespit etti. Çalışmalarınım devamında ismi öğrenilen sürücü M.Z.U yakalandı.
Sürücü M.Z.U.’ya 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 55/1-c (geçilmek istenen araç sürücüsünün; geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaması, gerektiğinde durmaması) maddesinden 436 TL, 73/a (Araçları kamunun huzurunu bozacak veya tehlikeye düşürecek şekilde saygısızca kullanmak) maddesinden 436 TL olmak üzere toplamda da sürücüye 872 TL idari para cezası uygulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Ambulans#Yol Vermeme

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bu kadar utangacım?

#BSF
Bir mezarlığı tek başıma doldurdum diye övünüyordu, 30 yıl boyunca kaçmayı nasıl başardı Yoksa Matteo Messina Denaro yakalanmayı kendi mi istedi

'Bir mezarlığı tek başıma doldurdum' diye övünüyordu, 30 yıl boyunca kaçmayı nasıl başardı? Yoksa Matteo Messina Denaro yakalanmayı kendi mi istedi?

#Matteo Messina Denaro
ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI | 3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI? | '3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım'

#Şiveli Konuşma