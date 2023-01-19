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Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen minibüs sürücüsüne ceza

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#Başakşehir#Ambulans#Otomobil
Başakşehirde ambulansa yol vermeyen minibüs sürücüsüne ceza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 08:07

Başakşehir'de dün göreve giden ambulansa yol vermeyen minibüsün sürücüsü yakalanarak, 872 lira idari para cezası uygulandı.

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Başakşehir'de dün göreve giden ambulansa yol vermeyen minibüs ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Plakası tespit edilen minibüsün sürücüsü M.Z.U. ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu kısa sürede yakalandı. Sürücü M.Z.U.'ya, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 55/1-c (Geçilmek istenen araç sürücüsünün; geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaması, gerektiğinde durmaması) maddesinden 436 TL, 73/a (Araçları kamunun huzurunu bozacak veya tehlikeye düşürecek şekilde saygısızca kullanmak) maddesinden 436 TL olmak üzere toplamda 872 TL idari para cezası uygulandı.

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#Başakşehir#Ambulans#Otomobil

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