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Başakşehir'de ambulans şoförünü yaralayan Zekiye K. yakalandı

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#İSTANBUL#Polis#Trafik
Başakşehirde ambulans şoförünü yaralayan Zekiye K. yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 11:02

İstanbul Başakşehir'de tartıştığı ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaralayan kadın ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

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Başakşehir'de önceki gün özel ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı.

Ambulans şoförü Bayram E. ile otomobil sürücüsü Zekiye K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Zekiye K. ambulans şoförünü bıçakla kolundan yaraladıktan sonra görüntü çeken başka bir sürücüyü de tehdit etti.

Zekiye K. daha sonra arkadaşı Çağla N.K. ile olay yerinden uzaklaştı. Kavga görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi.

Başakşehir'de ambulans şoförünü bıçakladı; kendisini görüntüleyene saldırdıBAŞAKŞEHİR'de ambulansın, aracına çarptığını iddia eden sürücü, ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaraladı. Araçtaki hamile kardeşini bahane eden kadın, kendisini telefon kamerası ile görüntüleyen kişiye de saldırdı. Yaşananlar saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video içinBaşakşehir'de ambulans şoförünü bıçakladı; kendisini görüntüleyene saldırdı
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#İSTANBUL#Polis#Trafik

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