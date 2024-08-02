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Başakşehir'de 8 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Şüpheliye linç girişimi

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#Başakşehir#Taciz#Linç Girişimi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 13:00

İstanbul Başakşehir'de 8 yaşındaki bir kız çocuğunun taciz edildiği iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi. Toplanan öfkeli kalabalık kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Y.B.'nin (35) evinin önünde toplanan kalabalık evi taşlarken, Y.B.'yi linç etmek istedi. Polis, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtırken, taciz şüphelisi Y.B. gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 8 yaşındaki kız çocuğunun Y.B.(35) tarafından taciz edildiği iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi. Olayın ardından kaçmaya çalışan Y.B. vatandaşlar tarafından yakalandı. Bir süre darbedilen Y.B.’nin eve kaçması üzerine toplanan kalabalık Y.B.'nin oturduğu binayı taşladı.

ŞÜPHELİYE LİNÇ GİRİŞİMİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kalabalığı dağıtmakta zorlanan polis ekipleri biber gazı kullanarak vatandaşları dağıttı. Gözaltına alınan Y.B. zırhlı polis aracıyla polis merkezine götürüldü. Y.B.'nin evinin önünde toplanan kalabalık evi taşlarken, Y.B.'yi linç etmek istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri gözaltına alınan Y.B.'yi zırhlı araca bindirerek polis merkezine götürdü.

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#Başakşehir#Taciz#Linç Girişimi

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