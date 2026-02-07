Başakşehir'de 5 metre derinlikte yaralanıp mahsur kalan işçi kurtarıldı

Haberin Devamı

Olay, Şahiptepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesinnde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İSKİ’nin yola döşediği irsale borularına kaynak yaptığı sırada işçi Murat Korkmaz’ın (43) üzerine taş parçaları düştü. Korkmaz, 5 metre derinlikte yaralanarak mahsur kaldı. Diğer işçiler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Korkmaz’ı sedyeye aldı ve halata bağlanan sedye iş makinesi yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulansa alınan Murat Korkmaz hastaneye götürüldü. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.