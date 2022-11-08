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Başakşehir’de 5 katlı fabrikada yangın kontrol altına alındı

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#Fabrika#Yangın#İtfaiye
Başakşehir’de 5 katlı fabrikada yangın kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 21:44

Başakşehir'de 4 katlı ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Yangın, saat 21.00 sıralarında Başakşehir Keresteciler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir ayakkabı imalathanesinde çıktı. 4 katlı işyerinin 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı. Sanayi sitesinin güvenlik ekiplerinin de yardımıyla bina içerisindeki çalışanlar hemen dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.

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#Fabrika#Yangın#İtfaiye

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