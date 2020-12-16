Başakşehir'de 2 günlük kumar kampına operasyon

POLİS TESPİT ETTİ

İstanbul, Başakşehir ilçesinde bir iş yerinin kumarhaneye çevrildiği ve 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında kumarbazların aralıksız kumar oynayacakları ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmada kısa süre içinde mekanın adresini tespit etti. Bahçeşehir Mahallesi, 2. kısım Avni Akyol Bulvarı'nda bulunan adres takibe alındı. 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde kumarbazların toplanmaya başladığı tespit edildi.

BASKIN YAPILDI

Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler 12 Aralık Cuma günü, saat 00.30 sıralarında operasyon için düğmeye basıldı. İçeri baskın yapan ekipler "Varvar" tabir edilen iskambil oyunuyla kumar oynadıkları tespit edilen 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Kumarhaneyi işleten bir kişi ile krupiyelik yapan 3 kişinin de yakalanması gözaltı sayısı 30'a yükseldi.

KUMAR MASALARININ ÜZERİNDE 138 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

İş yerinde yapılan aramada kumar masalarının üzerinde 138 bin lira para bulundu. Ayrıca para yerine kullanılan oyun pullarına polis tarafından el kondu. Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sına Kabahatlar Kanunu'nun 34. maddesi gereğince ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince tutanak tutulduğu öğrenildi. Şüphelilere bu sebeple 83 bin 900 lira para cezası kesildiği belirtildi. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi. Öte yandan kumar oynatan 4 şüpheli haklarında yasal işlem yapılmak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.