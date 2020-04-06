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Ali ABLAY / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 17:26,Son Güncelleme:/

Başakşehir'de 100 bin sahte maskeye el konuldu

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Başakşehir'de 100 bin sahte maskeye el konuldu
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Başakşehir'de düzenlenen operasyonda, 100 bin adet sahte maske ele geçirdi. İşyeri sahibi hakkında, "Sağlık için tehlikeli madde üretimi yapmak" suçundan işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde sahte maske üreten bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 100 bin adet maske ele geçirdi. İşyeri zabıta tarafından mühürlenirken, iş yeri sahibi hakkında da, "Sağlık için tehlikeli madde üretimi yapmak" suçundan işlem yapıldı.

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