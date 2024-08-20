Başakşehir Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet operasyonu

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Soruşturma kapsamında, tapu müdürlüğünde görevli memurların rüşvet karşılığında arşivden usulsüz evrak temin ettiği ve bu evraklarla toplam 107 suça konu tapu işlemi gerçekleştirdiği belirlendi. Bu işlemlerle, ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

16 Ağustos’ta İstanbul, İzmir, Bursa ve Şırnak’ta gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda, Başakşehir Tapu Müdürlüğü’nde görevli olup güncel görev yerleri farklı tapu müdürlükleri olan 2 tapu müdürü, 2 tapu müdür yardımcısı ve 2 tapu memurunun da aralarında bulunduğu toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda birçok belge ve dijital materyale el konuldu.