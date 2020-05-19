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Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.05.2020 - 11:23,Son Güncelleme:

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tabelası asıldı! İşte son fotoğraflar...

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Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tabelası asıldı! İşte son fotoğraflar...
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de katılımıyla açılacağını açıkladığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi. Hastanenin tabelasının asıldığı görüldü.

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  • Başakşehir Şehir Hastanesinin tabelası asıldı İşte son fotoğraflar...
  • Başakşehir Şehir Hastanesinin tabelası asıldı İşte son fotoğraflar...
  • Başakşehir Şehir Hastanesinin tabelası asıldı İşte son fotoğraflar...
  • Başakşehir Şehir Hastanesinin tabelası asıldı İşte son fotoğraflar...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam  Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Başakşehir'de yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin 21 Mayıs Perşembe günü açılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında hastanenin açılışına Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de katılacağını belirtti. Son hazırlıkları tamamlanan ve açılış tarihini bekleyen hastane havadan görüntülendi. Tabelası da takılan hastanede hazırlıkların tamamlandığı görüldü.

Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı
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