Başakşehir İkitelli Organize Sanayi bölgesinde yangın! Binanın duvarları çöktü

Ahmet Cemil YEŞİLMEN - Uğur ŞAHİN /İSTANBUL,(DHA)-
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 11:54
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İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde Cuma akşam saatlerinde başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman tehlikeli anlar da yaşanıyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında, 4 katlı binanın üst katında duvarlar çöktü.
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ekiplerin çalışmaları sırasında yangının çıktığı 4 katlı binanın üst katındaki duvarlarda çökme meydana geldi.
Gökyüzünü duman bulutu kaplarken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi de devam ediyor.