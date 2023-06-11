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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi bölgesinde yangın! Binanın duvarları çöktü

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#İSTANBUL#Başakşehir#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 11:54

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde Cuma akşam saatlerinde başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman tehlikeli anlar da yaşanıyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında, 4 katlı binanın üst katında duvarlar çöktü.

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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ekiplerin çalışmaları sırasında yangının çıktığı 4 katlı binanın üst katındaki duvarlarda çökme meydana geldi.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi bölgesinde yangın Binanın duvarları çöktü

Gökyüzünü duman bulutu kaplarken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi de devam ediyor.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi bölgesinde yangın Binanın duvarları çöktü

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#İSTANBUL#Başakşehir#Yangın

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