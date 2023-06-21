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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yanan fabrikanın son hali

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#İstanbul#Başakşehir#Yangın
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde yanan fabrikanın son hali
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 16:00

BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı fabrikada çıkan ve 4 gün sonra söndürülebilen yangında tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı. Yanan fabrikadan geriye enkaz yığını kaldı.

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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 Haziran Cuma akşam saatlerinde 6 katlı fabrikada yangın çıkmıştı. Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri 4 gün boyunca aralıksız müdahale etmişti. Yangın yaklaşık 70 saat sonra söndürülebilirken, yangın nedeniyle çökmeler yaşanan binada tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkılmıştı. Fabrikanın son durumu görüntülendi. Yanan fabrikadan geriye enkaz yığını kaldığı görüldü.

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#İstanbul#Başakşehir#Yangın

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