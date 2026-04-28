Başak otelde ölü bulundu

Almanya’dan İstanbul’a 20 Nisan’da tatil için gelen Başak Schlosser (24) Fatih’te bir otele yerleşti. Schlosser’den haber alamayan otel görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Odaya giren ekiplerin yaptığı incelemede Schlosser’in hayatını kaybettiği belirlendi. Schlosser’in cesedi incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

9 SAATLİK GÖRÜNTÜ KAYIP

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda Schlosser’in vücudunda darp ve zorlanma izine rastlanmadığı öğrenildi. Otelin güvenlik kamerası kayıtlarında da yaklaşık 9 saatlik görüntünün bulunmaması üzerine soruşturma genişletildi.

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler serbest bırakıldı.

Öte yandan Başak Schlosser’ın iddiaya göre takip edildiği gerekçesiyle bir bakkala gidip yardım istediği belirtildi. O anlar bakkalın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.