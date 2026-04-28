×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Başak otelde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#İstanbul#Otopsi
Başak otelde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 07:00

Almanya’dan Türkiye’ye tatil için gelen Başak Schlosser Fatih’te kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan Schlosser’ın takip edildiği gerekçesiyle bir bakkala gidip yardım istediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Almanya’dan İstanbul’a 20 Nisan’da tatil için gelen Başak Schlosser (24) Fatih’te bir otele yerleşti. Schlosser’den haber alamayan otel görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Odaya giren ekiplerin yaptığı incelemede Schlosser’in hayatını kaybettiği belirlendi. Schlosser’in cesedi incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

9 SAATLİK GÖRÜNTÜ KAYIP

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda Schlosser’in vücudunda darp ve zorlanma izine rastlanmadığı öğrenildi. Otelin güvenlik kamerası kayıtlarında da yaklaşık 9 saatlik görüntünün bulunmaması üzerine soruşturma genişletildi.

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Öte yandan Başak Schlosser’ın iddiaya göre takip edildiği gerekçesiyle bir bakkala gidip yardım istediği belirtildi. O anlar bakkalın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#İstanbul#Otopsi

BAKMADAN GEÇME!