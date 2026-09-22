Başak, kızının gözü önünde öldürülmüştü! Cani kayınpeder cinayet sonrası komşusuna böyle seslenmiş

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nde sivil memur olarak görev yapan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, geçen yıl 9 Eylül'de kayınpederi Kudret Arslan tarafından boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan ve 5 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Kudret Arslan ile Barış Arslan, Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

'İKİ SANIK EYLEM BİRLİĞİ İÇERİSİNDE HAREKET ETTİ'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı. İddianamede; sanıklar Kudret Arslan ve Barış Arslan hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu raporunda, Başak Gürkan Arslan'ın vücudunda 22 bıçak yarası bulunduğu, bunlardan üçünün tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca Barış Arslan'ın saldırıyı engellemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunmadığı ve olay sırasındaki eylemleri nedeniyle suça iştirak ettiği değerlendirilerek, iki sanığın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği kaydedildi.

Haberin Devamı

'ÇOCUK, 'DEDE, NEDEN YAPTIN?' DİYE AĞLIYORDU'

Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2'nci duruşmasında tutuklu sanıklar Barış Arslan ve Kudret Arslan ile Başak Gürkan Arslan'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen komşuları A.A., "Ben bahçemde oturuyordum. 'Baba yapma, baba yapma' diye bir ses geliyordu. Bahçe tarafına yöneldiğimde Barış Bey'in babası Kudret'in, Başak Hanım'ı öldürdüğünü gördüm. Korkup bahçenin dışına çıktım. Siteye su getiren sucuya ambulansa haber vermesini söyledim. Barış, 'Baba, niye yaptın?' diye bağırıyordu, çocuğu da kucağındaydı. Ben çok korktum. Kudret'e neden yaptığını sordum. Bana, 'Mahalleniz bir pislikten kurtuldu' diye cevap verdi. Çocuk da 'Dede, neden yaptın?' diye ağlıyordu" dedi.

Haberin Devamı

'BUNUN İÇİN SİLAH ALDIM' DEDİ'

Başak Gürkan Arslan ile Barış Arslan'ın arkadaşı tanık Ö.D. ise "Ben Barış ile Başak'ı önceden tanırım, ikisi de yakın arkadaşlarımdı. Yıllarca ailecek görüşürdük. Ayrılmalarından 4-5 gün önce Başak'la bir kafede oturuyorduk. Barış aradı, 'Tekrar yuva kuralım, çocuğumuz var' şeklinde şeyler söyledi. Bir süre sonra konu mal tartışmasına döndü. Barış bana, 'Başak beni aldatıyor mu' diye sordu. Ben de 'Başak öyle biri değil, aldatmaz, yanlış düşünüyorsun' dedim. Sonraki günlerde de bunu ısrarla sordu ve 'Bunun için silah aldım' dedi. Bir keresinde de Barış, benim telefonuma bakmıştı. Ben de 'Al bak, gizlim saklım yok' demiştim" diye konuştu.

Haberin Devamı

'EŞİMİ KURTARMAYA ÇALIŞTIM'

Tanık beyanlarının ardından söz verilen sanık Barış Arslan, olaydan önce boşanma davasının görüldüğünü belirterek, "Mal paylaşımı falan değil, aldatmadan kaynaklı bir olaydı. Eşimi kurtarmaya çalıştım. Babamı hiç öyle görmemiştim. Bana ve kızıma zarar vereceğinden korktum" dedi. Sanık Kudret Arslan ise "Ben bu suçu işledim. Bana hakaretler etti. Kızım gibi sevmiştim onu" diye konuştu. Duruşma savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyanın mütalaa hazırlanması için iddia makamına tebliğine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 20 Kasım'a erteledi. (DHA)