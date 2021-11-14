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Başak Cengiz için Ataşehir'de anma töreni

#Başak Cengiz#Ataşehir#İstanbul
Başak Cengiz için Ataşehirde anma töreni

Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz için olayın yaşandığı yerde anma töreni düzenlendi.

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Karanfil Sokak'taki anma, 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Çevrede bulunan sitenin sakinleri Cengiz'in fotoğraflarını taşıyarak, kadın cinayetlerine karşı tepkilerini dile getirdi.

Grup adına basın açıklaması yapan site sakini Övgü İnal, törene katılanlara gösterdikleri duyarlılık ve sorumluluk için teşekkür etti.

İnal, tüm ülkeyi dehşete düşüren olay sebebiyle burada olduklarını ifade ederek, "İstanbul'un en güvenli semtlerinden biri olduğunu düşündüğümüz, çocuklarımızı gece gündüz, gönül rahatlığıyla özgür bıraktığımız Ataşehir'e, güzel kızımız, kılıçla parçalanmaya, katledilmeye, ölmeye gelmedi. Tesadüfen buradan geçen herhangi birimiz, kardeşimiz, evladımız o şuursuzca sallanan, savrulan kılıca canımızı teslim etmek için yaşamıyoruz. En ağır bedeli Başak Cengiz kızımız ödedi ama bu saldırı hepimize yapıldı." dedi.

"BAŞKA BAŞAKLAR VE SEVENLERİ BU ACI BEDELİ ÖDEMEMELİ"

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Ateşin sadece düştüğü yeri değil, vicdan sahibi herkesin yüreğini dağladığına dikkati çeken İnal, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz şu noktada, daha iyi bir toplumda yaşayabilmemiz için, evlatlarımızın kaldırımlarda özgürce yürüyebilmeleri için hepimize sorumluluk düşüyor. Başak için artık çok geç ama başka Başaklar ve sevenleri bu acı bedeli ödememeli. Acımız, üzüntümüz, korkumuz, endişemiz çok büyük. Başak Cengiz'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, eşsiz kalan nişanlısına, yakınlarına başsağlığı, gani gani sabır ve dayanma gücü dilerim."

Basın açıklamasının ardından site sakinleri cinayetin yaşandığı yere karanfillerini bıraktı.

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#Başak Cengiz#Ataşehir#İstanbul

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