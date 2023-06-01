Başak Alara'nın şüpheli ölümü: Soru işaretleri giderilemedi

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SORUŞTURMA dosyasına göre, İstanbul’da özel bir üniversitenin hukuk fakültesinde okuyan Başak Alara Karademir (21), 23 Mart 2018 tarihinde hukuk kulübü üyeleri ile birlikte Ankara’ya geldi. Geziye, genç kızın duygusal ilişki yaşadığı öğretim görevlisi Hasan Atilla G. (44) de katıldı. Grup Ankara’ya geldikten sonra bir otele yerleşti ve daha sonra bir balık restoranında yemek yediler.

Yemekten dönen grup, gece 00.44’te sıralarında otele tekrar giriş yaptı. Gece 03.00 sıralarında genç kız, öğretim görevlisi Hasan Atilla G.’nin kaldığı, 109 numaralı odanın banyosunda tişörtle asılı bir şekilde bulundu. Şüpheli olarak ifadesi alınan Hasan Atilla G., Alara’nın kendisini banyoya kilitlediğini anlatarak, orada intihar ettiğini iddia etti ve adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Savcılık, 2019 yılında dosyaya ulaşan raporu esas alarak takipsizlik kararı verdi.

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Yapılan itiraz sonucu Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği “eksik soruşturma yapıldığı” gerekçesiyle takipsizlik kararını kaldırdı.

YETERLİ DELİL BULUNAMADI

Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararının ardından savcılık SORUŞTURMA dosyasını yeniden açtı. 10 Mayıs 2023 tarihinde, “Başkasını intihara yönlendirme, yardım etme” suçunda, şüpheli Hasan Atilla G., hakkında ikinci kez takipsizlik kararı verdi. Kararda, “Maktul Başak Alara Karademir’in ölümünde şüpheli Hasan Atilla G.’ye isnat edebilecek, hakkında kamu davası açılmasını haklı kılacak yeterlilikte ve nitelikte, soyut iddiaları destekleyecek somut tarafsız herhangi bir delil elde edilemediği, Başak Alara Karademir’in ası suretiyle intihar ederek öldüğü anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.