Baş kedicik yalanları

Aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 78’i tutuklu 236 sanıklı davada sona gelindi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, savcının mütalaasına yönelik yönetici konumundaki sanıkların savunmalarını almaya başladı. Dün örgütün yönetici kadrosundaki Ayşegül Hüma Babuna, Fatma Ceyda Ertüzün, Halil Hilmi Müftüoğlu, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Sucu savunmalarını yaptı. Örgütte Adnan Oktar’dan sonra gelen ve üyeler üzerinde otoriter 2. güç olan ‘Dido’ kod isimli Ulviye Didem Ürer, 2 saatlik savunmasında mağdurları tanımadığını söyledi. Mağdurların ifadelerini, toplanan delilleri ve itirafları yalan olarak niteleyen Ürer özetle şunları söyledi:

“Haset üzerine kurulu bir kumpas ile karşı karşıyayız. Cinsel istismarda bulunulduğunu iddia eden kişilerden biri hariç hiçbiri beni tanımıyor. Kimsenin cinsel saldırıya uğradığını gösteren bir kanıt yoktur. Müştekiler beyanlarında istismar konusunda yuvarlama ifadeler ve savunmalar verdiler.

EVLİLİK DÜŞÜNMÜŞLER

Müştekiler, ailelerinin bilgisi dahilinde gidip geliyorlardı, burada zorlama veya herhangi bir başka durum yoktur. Kendi rızaları ile görüşüp arkadaşlıklar yapmışlardır. Evlilik düşündükleri için kişi ile ilişkiye girdiklerini söylüyorlar, bu da tamamen kendi rızaları doğrultusundadır.”

Baş kedicik Didem Ürer ifadesinin devamında “Hem Adnan Bey hem kendim için tahliyemi istiyorum” dedi.

Suç örgütüne yönelik devam eden mahkemede bugün de Adnan Oktar’ın savunma yapması bekleniyor.



