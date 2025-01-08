×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Barzani’yle Suriye ve Irak gündemi

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Irak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Barzani’yle Suriye ve Irak gündemi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI  Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani’yi Beştepe’de kabul etti.

Haberin Devamı

Görüşmede IKBY’yle ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, özellikle Suriye’deki gelişmeler ışığında Türkiye’nin Irak’ın istikrar ve güvenliğinin muhafazasına önem atfettiğini, Suriye’deki gelişmelerin bölgede yeni istikrarsızlıklara yol açmaması için gayret gösterdiğini, yeni Suriye’nin geleceğinde terör örgütleri ve iltisaklı unsurların olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu başta olmak üzere, bölgenin istikrar ve refahını artıracak projelerin hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu da belirtti.

FİDAN’LA DA GÖRÜŞTÜ

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Ankara temasları kapsamında Dışişleri Hakan Fidan ile de Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#Irak#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!