Barzani’yle Suriye ve Irak gündemi

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Görüşmede IKBY’yle ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, özellikle Suriye’deki gelişmeler ışığında Türkiye’nin Irak’ın istikrar ve güvenliğinin muhafazasına önem atfettiğini, Suriye’deki gelişmelerin bölgede yeni istikrarsızlıklara yol açmaması için gayret gösterdiğini, yeni Suriye’nin geleceğinde terör örgütleri ve iltisaklı unsurların olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu başta olmak üzere, bölgenin istikrar ve refahını artıracak projelerin hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu da belirtti.

FİDAN’LA DA GÖRÜŞTÜ

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Ankara temasları kapsamında Dışişleri Hakan Fidan ile de Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.