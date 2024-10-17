Barzani’yle kritik Ankara trafiği

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IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ziyaretinde en önemli başlığın terörle mücadele olduğuna dikkat çekilirken, PKK’ya karşı yürütülen mücadelede IKBY’nin desteğinin önemsendiğine işaret ediliyor. Barzani ile görüşmelerde, özellikle PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki varlığı ve bu örgüte karşı yürütülen operasyonların ele alındığı aktarıldı. Ankara, terör örgütü PKK’nın Irak Kürt bölgesindeki barınma alanlarına yönelik daha kararlı adımlar atılmasını ve sınır güvenliği konusunda daha çok işbirliği yapılmasını talep ediyor. Barzani ile görüşmelerde, güvenlik konularının yanı sıra ekonomik ilişkilerin de ele alındığı bildirildi.

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SEÇİM ÖNCESİ KRİTİK ZİYARET

Barzani’in Ankara ziyareti, 20 Ekim’deki IKBY parlamento seçimlerinin hemen öncesine denk gelmesi açısından da önem taşıyor. KDP ile KYB Lideri Bafel Talabani arasında son dönemde artan siyasi rekabet, Talabani’nin Türkiye karşıtı açıklamaları ve PKK ile bağlantısı Ankara’da rahatsızlık yaratıyor. Bu gerilimlerin ve 20 Ekim’deki seçimlerin Barzani’nin Ankara ziyaretinde gündeme geldiği belirtiliyor.

Görüşmelerde, İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik devam eden saldırılarının ve bu saldırıların bölgeye yayılma ihtimalinin de değerlendirildiği aktarıldı. Görüşme sonrasında İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da şu bilgiler paylaşıldı:

ERDOĞAN’IN MESAJLARI

“Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile işbirliği üzerinde fikir teatisinde bulunuldu; bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 20 Ekim’de düzenlenecek IKBY parlamento seçimlerinin hayırlara vesile olması dileklerini ifade etti. Irak Türkmen Cephesi’nin de yarışacağı seçimlerin kapsayıcı bir anlayışla, barış ve huzur içinde gerçekleştirileceğine olan inancını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, giderek artan İsrail saldırganlığının bölgeyi topyekûn bir savaş alanına çevirme riskinin bulunduğunu, Türkiye’nin tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine büyük önem atfettiğini, Irak makamlarının ülkeyi çatışmanın uzağında tutma gayretlerini takdirle karşıladığını ifade etti.

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IRAK KALKINMA YOLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi’nin tüm bölgenin ekonomik kalkınmasına, istikrarına ve kardeşliğine önemli katkı yapacağının, bu projenin IKBY’ye de her açıdan fayda sağlayacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde tüm bölgenin huzur, refah ve iç barışına kasteden terör tehdidinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasına yönelik işbirliğinin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dost ve kardeş Irak’ın ve Irak halkının daima yanında olacağını vurguladı.”