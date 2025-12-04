Barzani'den 'Cizre' açıklaması: Maksadını aşan arzu edilmeyen yorumlar ortaya atıldı

Haberin Devamı

Barzani'nin Cizre ziyaretine ilişkin bir açıklama yapıldı. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programında açıklamanın detaylarını paylaştı.

Hande Fırat'ın aktardığına göre; yazılı açıklamada, Barzani’nin Melayê Cizîrî Sempozyumu’na katılımı ve bölgedeki temasları sırasında hem resmi makamlar hem de bölge halkı tarafından gösterilen sıcak ilginin takdire şayan olduğu belirtildi.

"MAKSADINI AŞAN YORUM VE DEĞERLENDİRMELER GÜNDEME GELDİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu tarihi ziyaretin ardından ne yazık ki farklı, istenmeyen ve maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler gündeme gelmiş, bu durum endişelere yol açmıştır. Önemli olan husus, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerde yakalanan bu müstesna dönemdir."

"BARIŞ SÜRECİ HASSAS BİR SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ATILMIŞ DOĞRU BİR ADIMDIR"

Terörsüz Türkiye sürecine atıf yapılan açıklamada "Barış süreci de önemli ve hassas bir sorunun çözümü için atılmış doğru bir adımdır. Türkiye hükümetini, iktidar partilerini ve Türkiye ile bölgede barış ve istikrarın geliştirilmesinde etkili rol oynayan herkesin gayretini takdir ediyoruz. Hepimizin dayanışma içinde kaygıları gidermeye çalışmasını; ilişkileri güçlendirmeye, barışı sağlamaya, ortak çıkarlarımızı ve bölge istikrarını korumaya odaklanmasını gerekli görüyoruz." denildi.