Barutu kim buldu ve icat etti? Barut ne zaman bulundu

Genelde silahların ateş almasına destek olan barut, bilinen ismiyle kara barut birkaç kimyasal kimyevi maddelerin birleşimiyle oluşur. Kükürt, kömür ve potasyum nitrat üçlüsünün birleşmesiyle meydana gelen patlayıcı maddelerin genel adıdır.

Barutu Kim Buldu?

Tarihe baktığımızda barutu ilk kez Çinliler savaşta kullanma hedefiyle icat ettiği bilinmektedir. Barutun Çinliler tarafından 9.yy başlarında keşfedildiğini söylemek mümkündür.

Barut Ne Zaman İcat Edildi?

Wei Boyan’ın kaleme aldığı belgeler incelendiğinde, barutun ilk olarak Çinliler tarafından keşfedildiğini göstermektedir. Milattan Sonra 142 senesinde yapılan araştırmalar neticesinde barut icat edilmiş ve kullanımı başlamıştır. Eski Çin Hanedanlığının belgelerinde Wei Boyang tarafından yazılmış olan belgelerden baruta benzeri maddenin keşfedildiğinden bahsedilmektedir. Ateşle birleştiğinde şiddetle başlayan toz durumunda olduğu bahsedilmektedir.

Milattan Sonra 300’lü senelerde yine Çin Hanedanlığının belgelerinde Ge Hong adlı bilim insanı tarafından üç ana maddenin karışımı neticesinde elde edildiği açıklanmıştır. Milattan Sonra 700’lü senelerde Tang Hanedanı zamanında barut yapılarak kullanılmıştır. Çeşitli havai fişek gösterilerinde de kullanılmaktadır. Barutun düşmanlara karşı kullanılması ise tarihte M.S. 904 senesinde olmuştur. Günümüzde silah, mermi, roket vb. silahlarda kullanılır hale gelmiştir. Barut’un içme gücü sayesinde yapılan toplar savaşlarda mühim yer sahibi olmuştur.