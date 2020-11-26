Baruttan tahliye, telefondan müebbet

İstanbul Silivri’de ormanlık alanda tabancayla vurulmuş halde bulunan Sarıgül Hamarat, henüz 17 yaşındayken Yunus Hamarat’la evlendi. Üç çocukları oldu. Müteahhit Yunus Hamarat, iddiaya göre eşini aldatmaya başladı. Bunu öğrenen Sarıgül Hamarat boşanmak isteyince 3 Ağustos 2018’de eşinden dayak yedi. Ölümle de tehdit edilen kadın, sığınma evine yerleştirildi. Çocuklarından ayrı kaldı.

Hamarat çifti, 6 Ağustos 2018’de konuşmak için araçlarıyla Silivri’de ormanlık alana gitti. Çiftin konuşması tartışmaya dönüştü. İddiaya göre bu sırada Sarıgül Hamarat vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından karısının kendini vurduğunu iddia eden Yunus Hamarat tutuklandı.

HTS KAYITLARI ELE VERDİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Yunus Hamarat hakkında ‘tasarlayarak eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Cinayeti bildiği ve desteklediği iddia edilen Sarıgül Hamarat’ın kardeşi Erdal Sönmez hakkında ise ‘tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme suçuna iştirak’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra, avukatının “Ölen kadının elinde barut izi var, müvekkilimin elinde yok” itirazı üzerine serbest kaldı. Yunus Hamarat’ın telefonunda ve HTS (arama trafiği) kayıtlarından yapılan incelemede, şüphelinin olay gerçekleştikten sonra ağabeyini arayıp eşini vurduğunu söylediği tespit edildi. Tanık ifadeleri ve HTS kayıtları incelendiğinde cinayeti planladığı ve Erdal Sönmez’in (maktulün kardeşi) de kendisini desteklediği ortaya çıktı.

KARDEŞE DE 12.5 YIL HAPİS

Mahkeme yargılama sonucunda Yunus Hamarat hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan Yunus Hamarat hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer sanık Erdal Sönmez hakkında ise mahkeme 12.5 yıl hapis cezası verdi.