Bartın'ın İnkumu beldesi tatilci yoğunluğu nedeniyle araç girişine kapatıldı

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Yoğun nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı İnkumu tatil beldesine bugün 10 bin araç giriş yaptı. Turistlerin akın ettiği İnkumu’ndaki bütün otoparklar ve yol kenarları, araçlarla dolunca trafiğe kapandı. Aynı yol üzerinde bulunan Güzelcehisar'da da yoğun trafik nedeniyle İnkumu ve Güzelcehisar sahiline giden yol, Bartın limanı yol ayrımından kesildi. Liman girişinde trafik ekipleri, araç geçişine izin vermezken, İnkumu özel halk otobüsleri de sahile gitmek isteyen yolcuları taşımak için hazır bekletildi.

İnkumu’nda sahilde de şemsiye açacak yer kalmadı. Aşırı sıcakta sahildekiler, denize girerek serinlerken, zabıta ve cankurtaranlar da sık sık çeken akıntı konusunda uyardı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İnkumu plajına yoğun talep olduğunu söyleyerek, “Bayram tatilinden önce İnkumu’ndaki pansiyonlar ve oteller tamamen doldu. Şu anda da 10 bin araç İnkumu’na gelince bütün otoparklar ve yol kenarları doldu. Aşırı yoğunluk nedeniyle trafik ekiplerimiz yolu kapattı. Biz de belediye olarak 24 saat esasına göre gelen misafirlerimizin en iyi şekilde tatil yapmaları için görev yapıyoruz. Bu yoğunluğun Kurban Bayramı’nda daha fazla olacağını düşünüyoruz” dedi.

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