Bartın'daki yolda 8 noktada toprak kayması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altının kaderini belirleyecek Sert düşüşler görebilirizAltının kaderini belirleyecek! Sert düşüşler görebiliriz#Altın Fiyatları
Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı#Beyin Hastalığı
İnanılmazı başardı ve 36 dakikada kabusu yaşadı Kendi kalesine gol olup yağdı, oyundan alındı...İnanılmazı başardı ve 36 dakikada kabusu yaşadı! Kendi kalesine gol olup yağdı, oyundan alındı...#Meikayla Moore
Son dakika... Rus basını duyurdu: OHAL ilan edildiSon dakika... Rus basını duyurdu: OHAL ilan edildi#Rusya
Bakan Koca haritayı paylaştı İşte il il son durumBakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum#Koronavirüs
Havalimanında 3,6 kilo altınla yakalanmıştı İşte Sami Boydak’a istenen cezaHavalimanında 3,6 kilo altınla yakalanmıştı! İşte Sami Boydak’a istenen ceza#Kayseri
704 gün sonra gelen büyük kavuşma704 gün sonra gelen büyük kavuşma!#Avustralya
Cin çıkarma bahanesiyle istismar Yüzlerce kadının görüntüsü çıktı, kan donduran detaylar...'Cin çıkarma' bahanesiyle istismar! Yüzlerce kadının görüntüsü çıktı, kan donduran detaylar...#Muğla
Halil Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildiHalil Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi#Halil Falyalı
EYT için nasıl bir yol izlenecek İşte masadaki 5 formül...EYT için nasıl bir yol izlenecek? İşte masadaki 5 formül...#EYT
Komşuları iki yıl boyunca kokudan şikâyet etti… Kapı kırılınca gördükleri manzara şoke ettiKomşuları iki yıl boyunca kokudan şikâyet etti… Kapı kırılınca gördükleri manzara şoke etti!#İngiltere
Çocuk oyuncu artık 18 yaşında: Bir kulağı hiç duymadığı halde yapımcılar onu paylaşamıyorÇocuk oyuncu artık 18 yaşında: Bir kulağı hiç duymadığı halde yapımcılar onu paylaşamıyor#Millie Bobby Brown
TV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldımTV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldım#Demi Burnett
Bir annenin en zor anı: İçim yanıyor kuzumBir annenin en zor anı: İçim yanıyor kuzum#ANTALYA
İbrahim Tatlısesten aile fertlerine sitem: Hastayım kimse yanımda yokİbrahim Tatlıses'ten aile fertlerine sitem: Hastayım kimse yanımda yok!#İbrahim Tatlıses
HABERLERGündem Haberleri

Bartın'daki yolda 8 noktada toprak kayması

#Bartın#Kumluca#Heyelan
Bartındaki yolda 8 noktada toprak kayması

Bartın’ın Kumluca ve Abdipaşa beldeleri arasındaki yolda 8 noktada heyelan meydana geldi.

Haberin Devamı

Bartın genelinde son 1 aydır etkili olan yoğun yağmurlar sonrasında Kumluca beldesi ile Abdipaşa beldesini birbirine bağlayan 18 kilometrelik yolda son bir haftada 8 yerde heyelan meydana geldi. Akörensöküler köyü ile Ceyüpler köyü arasındaki yolda ise asfalt yolda büyük yarıklar oluştu. Bir şeridinin kapalı olduğu yolda ekipler sabah saatlerinde yolun onarımı için çalışma başlattı.

"YOLDA BÜYÜK YARIKLAR OLUŞTU"

Akörensöküler köyü muhtarı Şahin Başol, “Geçen yıl 11 Ağustos’ta yaşanan büyük sel felaketinin sonrasında bu yolda birçok alanda heyelanlar yaşanmıştı. Tamiratı sonrasında bu yıl yağan yüksek kar örtüsünün sonrasında yağmurlar tamamen toprağın aşağıya doğru kaymasına neden oldu. Şu anda 8 ayrı bölgede yolda büyük yarıklar oluştu. Yol güzergahında bulunan birçok evde önümüzdeki yağışlarda büyük tehlike altında olduğunu söyleyebilirim. En kısa sürede buraya bir çözüm bulunması gerekir” dedi.

Gözden Kaçmasın

Havalimanında 3,6 kilo altınla yakalanmıştı İşte Sami Boydak’a istenen cezaHavalimanında 3,6 kilo altınla yakalanmıştı! İşte Sami Boydak’a istenen cezaHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Halil Falyalı cinayetinde 8 şüpheli adliyeye sevk edildiHalil Falyalı cinayetinde 8 şüpheli adliyeye sevk edildiHaberi görüntüle
Bartın’da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi
daha fazla video içinBartın’da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bartın#Kumluca#Heyelan

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı