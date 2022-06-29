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Bartın'da 56 köpeğin öldüğü barınakta mahsur kalan köpekler böyle kurtarıldı

#Bartın#Sel#Köpek

Sel taşkınlarının yaşandığı Bartın’da özel bir barınakta mahsur kalan köpeklerin imdadına hayvan severler yetişti. Mahsur kalan köpeklerin kurtarılma anı cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi. Taşkın sırasında köpekleri terk eden, izinsiz kurulan barınağın sahibi Sevim Arkan ise jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi. 56 köpeğin ölmesi nedeniyle hakkında işlem başlatılan Arkan, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Sel taşkınlarının yaşandığı Bartın’da Sevim Arkan tarafından oluşturulan bir barınakta beslenme ve bakım ihtiyaçları karşılanan 356 köpek taşkın sırasında terk edildi. Suların bastığı barınaktaki birçok köpek kafeslerin çatılarına çıkarak hayatta kalırken suların içinde kalan 22’si yavru olmak üzere 56 köpek telef oldu.

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Yaşananların ardından hayvanseverler izinsiz kurulan barınağa hareket ederek burada mahsur kalan köpekleri kurtarmaya çalıştı. Hayvanseverler o anları ise cep telefonuyla görüntüledi.

Bartında 56 köpeğin öldüğü barınakta mahsur kalan köpekler böyle kurtarıldı

 

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

434 bin lira para cezası kesilen Sevim Arkan ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Bartın Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkında işlem başlatılan Arkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suların bastığı barınakta sağ kalmayı başaran köpekler İl Özel İdaresine ait hayvan barınağına götürüldü.

Bartında 56 köpeğin öldüğü barınakta mahsur kalan köpekler böyle kurtarıldı

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#Bartın#Sel#Köpek

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