Bartın'daki patlamayla ilgili siyasilerden geçmiş olsun mesajları

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Şentop mesajında, "Amasra’daki maden ocağında meydana gelen patlama haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. İşçi kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla çalışmaktadır. Cenab-ı Hak ülkemizi ve milletimizi korusun" açıklamasında bulundu.



BAKAN NEBATİ’DEN AÇIKLAMA



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın’da, maden ocağında gerçekleşen patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Dualarımız, tüm maden işçilerimizin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmaları için" dedi.



’TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLMİŞTİR’



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın’ımıza geçmiş olsun. Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılması için dua ediyoruz. Devletimiz bütün imkanlarıyla olay yerindedir. Tüm imkanlar seferber edilmiştir" ifadelerini kullandı.



’CAN KAYBI OLMAMASI TEK TEMENNİMİZ’



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki işçi kardeşlerimize geçmiş olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Can kaybı olmaması tek temennimiz. Allah ülkemizi tüm kazalardan muhafaza eylesin" dedi.



’DUALARIMIZ BARTIN İLE...’



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, "Dualarımız Bartın ile... Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının yaşanmaması en büyük temennimiz. Psikososyal destek ekiplerimiz bölgeye intikal ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumda" ifadelerini kullandı.