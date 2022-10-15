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Bartın'daki maden faciası... Kılıçdaroğlu: Elim olayı takip edeceğiz

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#Bartın#Amasra#Kemal Kılıçdaroğlu
Bartındaki maden faciası... Kılıçdaroğlu: Elim olayı takip edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 13:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acımız tarifsiz. Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu" dedi.

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#Bartın#Amasra#Kemal Kılıçdaroğlu

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