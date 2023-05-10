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Bartın'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu oldu

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#Öğrenci#Zehirlenme#Şerife Bacı İnci Bankoğlu Kız Öğrenci Yurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 10:35

Şerife Bacı İnci Bankoğlu Kız Öğrenci Yurdu’nda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

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Kent merkezindeki, lise öğrencilerinin kaldığı Şerife Bacı İnci Bankoğlu Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan 70 öğrenciden 21'i, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Öğrenciler, durumu yurt yönetimine bildirdi. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere dağıtılan akşam yemeğinden alınan numuneleri Kastamonu'daki gıda laboratuvarına gönderdi. Sonuçların 1 hafta sonra çıkacağı belirtildi. Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

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#Öğrenci#Zehirlenme #Şerife Bacı İnci Bankoğlu Kız Öğrenci Yurdu

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