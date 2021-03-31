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AA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 09:28 | Son Güncelleme:

Bartın'da yüz yüze eğitim kararı!

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Bartın'da yüz yüze eğitim kararı!

Bartın'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla okul öncesi ve özel eğitim okullarında tam zamanlı ve yüz yüze eğitime devam edileceği belirtildi.

Birleştirilmiş sınıflı okullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerlerdeki okulların da eğitime tam zamanlı ve yüz yüze devam edeceği aktarılan açıklamada, "İlimiz genelinde resmi ortaokullardaki 5, 6 ve 7, ortaöğretim kurumlarındaki hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların tam zamanlı olarak uzaktan eğitimlerinin devamına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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