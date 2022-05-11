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Bartın'da yumruk yumruğa kavga kamerada

#Bartın#Kavga#Şiddet
Bartında yumruk yumruğa kavga kamerada

BARTIN’da, yabancı uyruklu üniversite öğrencisi ile bir kişinin yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Çatmaca kavşağında dün akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kaldırımda başlayan tartışma sırasında yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yaya geçidine doğru yürürken karşı gruptan bir kişinin saldırısına uğradı.

Bartında yumruk yumruğa kavga kamerada

İkilinin yumruk yumruğa kavgası arkadaşlarının araya girmesiyle sonlandı. Yoldan geçen sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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#Bartın#Kavga#Şiddet

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