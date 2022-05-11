Bartın'da yumruk yumruğa kavga kamerada

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Çatmaca kavşağında dün akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kaldırımda başlayan tartışma sırasında yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yaya geçidine doğru yürürken karşı gruptan bir kişinin saldırısına uğradı.

