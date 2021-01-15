MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBartın'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
GeriGündem Bartın'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Bartın'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bartın'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Abone Olgoogle-news

BARTIN kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 10 santime ulaştı.

Kent merkezinde yağmur yağışı etkili olurken, Ulus, Amasra ve Kurucaşile ilçelerine bağlı köylere kar yağdı. Bartın-Karabük ve Kastamonu yolunda gece başlayan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekerken, ekipler sürücülere yardımcı oldu. Özel İdare ekipleri ulaşımda sıkıntı yaşanan köy yollarında çalışma yaptı. Amasra ilçesinin Kazpınar köyünde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Beyaze bürünen köy dron ile görüntülendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle