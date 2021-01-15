Bartın'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Kent merkezinde yağmur yağışı etkili olurken, Ulus, Amasra ve Kurucaşile ilçelerine bağlı köylere kar yağdı. Bartın-Karabük ve Kastamonu yolunda gece başlayan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekerken, ekipler sürücülere yardımcı oldu. Özel İdare ekipleri ulaşımda sıkıntı yaşanan köy yollarında çalışma yaptı. Amasra ilçesinin Kazpınar köyünde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Beyaze bürünen köy dron ile görüntülendi.