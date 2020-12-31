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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-
Haber Giriş: 31.12.2020 - 13:19 | Son Güncelleme:

Bartın'da yeni koronavirüs uygulaması! Bugün başladı

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Bartın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla il dışından gelenlere PCR testi yapılıyor. Test sonucu pozitif çıkanlar karantina yurduna alınacak.

Koronavirüs kısıtlamalarından önce Bartın’da günlük 250-300 vaka görülürken, alınan tedbirlerden sonra kentte, günlük vaka sayısı ortalama 20 kişiye kadar düştü. Vakalardaki düşüşün ardından Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Sinan Güner’in başkanlığında olağanüstü toplanarak il dışından araçla gelen herkese, PCR testi yapma kararı aldı. Buna göre testleri pozitif çıkanlarla birlikte bu kişilerin temaslıları karantina yurtlarına gönderilecek.

Bartında yeni koronavirüs uygulaması Bugün başladı

PCR TESTİ YAPIP İLETİŞİM NUMARASI ALDILAR

Bugün sabah saatlerinde Bartın ile Zonguldak, Bartın ile Karabük arasındaki yollarda oluşturulan kontrol noktalarında polis ekipleri ile Sağlık Müdürlüğü personeli; il dışından gelen herkesin PCR testini yapıp iletişim numarasını aldıktan sonra şehre girmelerine izin verdi.

Gün içerisinde belli olacak test sonuçlarına göre pozitif çıkanlar, yurda alınacak. Kararın ikinci bir emre kadar devam edeceği bildirildi.

Bartında yeni koronavirüs uygulaması Bugün başladı

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