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Bartın'da yaraları saracak düzenlemeler... Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Maden#Bartın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 10:15

Bartın'da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla maden işçileri için hem yeni yasa hazırlanacak hem de madenci yakınlarına destek paketi torba teklife eklenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü grup toplantısında bu düzenlemeleri kamuoyuna açıklayacak.

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Bartın'daki maden kazası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının da ana başlığıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce maden kazasında yaşamını yitirenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdiği öğrenildi.

MKYK’da ayrıca yasa hazırlığı için çalışma grubu kurulması kararı alındı. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü grup toplantısında bu düzenlemeleri kamuoyuna açıklayacak.

MALİ DESTEK PAKETİ TORBA YASAYA EKLENECEK

Erdoğan ayrıca maden kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları için hazırlanacak mali destek paketinin de bir an önce Meclis’e getirilmesi talimatını verdi. Destek paketinin torba yasaya eklenmesi planlanıyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de toplantıda ayrıntılı bir sunum yaptı. Dönmez çalışmanın şeffaf yürütüleceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazanın yaşandığı Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulunarak, ailelere devlet olarak yapılması gereken destek ne ise verileceğini şu sözlerle aktarmıştı:

"maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bu devletin ve onun en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Özellikle ilk etapta bir karar daha aldık, o da 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız, bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında bir diğer bakanlığımız Çalışma bakanlığımız 100, Aile bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta hemen ailelere bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Ayrıca tabi devlet olarak yapmamız gereken desteği de hemen Kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız."

Bartında yaraları saracak düzenlemeler... Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak


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