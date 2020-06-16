MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBartın'da yağmur sonrası denizin rengi değişti
GeriGündem Bartın'da yağmur sonrası denizin rengi değişti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2020 - 14:54,Son Güncelleme:

Bartın'da yağmur sonrası denizin rengi değişti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bartın'da yağmur sonrası denizin rengi değişti
Abone Olgoogle-news

BARTIN'da yağmurla birlikte Bartın Irmağı’ndan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

Kentte dün etkili olan yağmurun ardından metrekareye 18 kilo yağış düştü. Bartın Irmağı’nın su seviyesi, yağmur sularıyla birlikte yükseldi. Irmağın Karadeniz’e döküldüğü Bartın Limanı açığında, denizin rengi değişti. Liman bölgesinde denizin rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle