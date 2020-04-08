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DHA
Haber GiriÅŸ: 08.04.2020 - 00:34,Son GÃ¼ncelleme:/

BartÄ±n'da, Ulus ilçesine araç giriÅŸ-çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±

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BartÄ±n'da, Ulus ilçesine araç giriÅŸ-çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±
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BartÄ±n'da,Â koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± tedbirleri kapsamÄ±nda UlusÂ ilÃ§esine karayolu ulaÅŸÄ±mÄ±Â ikinci bir emre kadar sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±.

BartÄ±nâ€™da, Ä°l Umumi HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Meclisi BartÄ±n Valisi Sinan GÃ¼ner baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±larak,ÂkoronavirÃ¼sÂ salgÄ±nÄ±yla ilgili yeni tedbirler alÄ±ndÄ±. Ulus ilÃ§esi ileÂ BartÄ±nÂ arasÄ±ndaki karayolu ulaÅŸÄ±mÄ± saat 21.00 itibariyle ikinci bir emreÂ kadar sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±.Â Ulusâ€™tan BartÄ±nâ€™a yapÄ±lmakta olan toplu taÅŸÄ±ma seferleri de durduruldu. AyrÄ±ca, Ulus ilÃ§e merkezi, beldeleriÂ veÂ kÃ¶ylerinde kurulan pazar yerleri de ikinci bir karara kadar kaldÄ±rÄ±lacak.

YaklaÅŸÄ±k 22 bin nÃ¼fusa sahipÂ Ulus ilÃ§esine ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan BartÄ±n ve KarabÃ¼k ile Kastamonu PÄ±narbaÅŸÄ± ilÃ§elerine baÄŸlayan yoldaÂ jandarma ve polis ekipleri gÃ¼venlik noktalarÄ± oluÅŸturarak, gÃ¶revlilerin dÄ±ÅŸÄ±nda ve alÄ±nan karar dÄ±ÅŸÄ±nda seyahat edenlerin geÃ§iÅŸine izin vermedi. Kontrol noktalarÄ±na gelen sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ateÅŸleri kontrol edilerek geÃ§iÅŸlerine izin verildi.

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BartÄ±nda, Ulus ilÃ§esine araÃ§ giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±

BartÄ±nda, Ulus ilÃ§esine araÃ§ giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±

BartÄ±nda, Ulus ilÃ§esine araÃ§ giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±

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