MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBartın'da toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı
GeriGündem Bartın'da toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 14:52,Son Güncelleme:

Bartın'da toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bartın'da toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı
Abone Olgoogle-news

BARTIN Valiliği, Kurban Bayramı’nda köy bayramlaşmalarının, mezarlık ziyaretlerinin ve toplu organizasyonların yasaklandığını açıkladı.

Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, Kurban Bayramı ile ilgili alınan kararları açıkladı. Koronavirüs salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak için, mezarlık giriş ve çıkışlarının ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi. Özellikle köylerde gelenek haline gelen köy ve mahalleler arası toplu olarak yapılan bayram ziyaretleri ile toplu yemek organizasyonlarına da yasak getirildi. Ayrıca bayramlarda yapılan güreş ve futbol gibi turnuvalar da iptal edildi. Alınan kararlara uyulmaması durumunda, kişilere 392 lira, işletmelere ise 3 bin 180 lira para cezası uygulanacağı açıklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle