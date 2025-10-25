×
Bartın'da tekstil işçilerini taşıyan servis devrildi: 1 can kaybı, 19 yaralı

#İşçi Servisi#Bartın#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2025 09:14

Bartın’da tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada Fatma Demircan (49) hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Bartın-Karabük kara yolunun Muratbey köyü mevkisinde meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan Birol Erkiş (52) yönetimindeki 74 AAV 314 plakalı servis midibüsü kontrolden çıkarak devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan işçilerden Fatma Demircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 19 kişi ise ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Demircan’ın cansız bedeni de inceleme sonrası morga götürüldü.

Ekiplerin kaza yerinde incelemesi ve midibüsün kaldırılması için çalışmaları sürerken, Bartın- Karabük kara yolunun Karabük istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

