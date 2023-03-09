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Bartın'da tartıştığı ağabeyini av tüfeği ile katletti

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#Bartın#Polis#Cinayet
Bartında tartıştığı ağabeyini av tüfeği ile katletti
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 09:12

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde Nuri Kayık (39), tartıştığı ağabeyi Muharrem Kayık'ı (42) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

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Olay, gece saatlerinde Karaman köyünde meydana geldi. Balıkçılık yapan Muharrem Kayık, otomobili ile kardeşinin yaşadığı köye geldi. 2 kardeş, evin önünde iddiaya göre; arazi meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Nuri Kayık, evdeki av tüfeğini alıp, ağabeyi Muharrem Kayık'ın göğsüne bir el ateş etti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kayık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 7 ay önce cezaevinden çıkan Nuri Kayık, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Bartın#Polis#Cinayet

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