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Bartın'da taciz iddiasıyla önce darp sonra gözaltı

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#Bartın#Polis#Deniz
Bartında taciz iddiasıyla önce darp sonra gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 16:00

Bartın'da Mugada sahilinde denize giren bir kadını taciz ettiği iddia edilen H.M. (34), çevredekiler tarafından darbedildi. Hafif yaralanan H.M. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Mugada sahilindeki plajda meydana geldi. Denize giren kadın, yanına yaklaşan H.M.'nin kendisini taciz ettiğini iddia edip tepki gösterdi. H.M. çevredekiler tarafından darbedildi. Linç edilmek istenen H.M., bazı kişiler ve cankurtaranların araya girmesiyle kurtarıldı. Hafif yaralanan H.M., götürüldüğü Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın şikayetçi olurken, H.M. ise suçlamaları reddetti.

H.M.'ye yönelik linç girişimi çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)

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#Bartın#Polis#Deniz

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