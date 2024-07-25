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Bartın'da taciz iddiasında şüpheli serbest bırakıldı

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#Bartın#Taciz#Deniz
Bartında taciz iddiasında şüpheli serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 14:00

Bartın'da denize giren bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.M (34), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Mugada Sahili'ndeki plajda meydana geldi. Denize giren kadın, yanına yaklaşan H.M.'nin kendisini taciz ettiğini iddia edip, tepki gösterdi. H.M. çevredekiler tarafından darbedildi. Linç edilmek istenen H.M., bazı kişiler ve cankurtaranların araya girmesiyle kurtarıldı.

Hafif yaralanan H.M., götürüldüğü Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kadın şikayetçi olurken, H.M. ifadesinde suçlamaları reddetti. Daha sonra Amasra Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından H.M, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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#Bartın#Taciz#Deniz

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