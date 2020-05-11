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Gürkay GÜNDOĞAN- Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 11.05.2020 - 15:07,Son Güncelleme:

Bartın'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

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Bartın'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
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BARTIN'da, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Bartın Valiliği, koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında geçen cuma yaptığı açıklamayla, kentte maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı. Bugünden itibaren uygulamaya konulan yasakla birlikte polis ve zabıta ekipleri denetimler yaptı. Ekipler, denetimde sokağa maskesiz çıkanları, uygulamanın ilk günü olması nedeniyle ceza kesmedi. Maske verip, karara uymalarını söyledi.

Emekli öğretmen Asım Güneş (62), alınan tedbirleri yerinde bulduğunu söyledi. Yetkililere teşekkür eden Güneş, "Alınan tedbirleri, on üzerinden on olarak değerlendiriyorum. Maskesiz sokağa çıkmak da çok yerinde olmuştur. Bu kararın uzun vadeli olmasının çok zararı yok. Maske sıkıntısı yoksa bu herkes için daha faydalıdır. Bartınlıların bu karara uyduğunu söyleyebilirim " dedi.

Coşkun Yılmaz (52) da her türlü önlemin alınmaya çalışıldığını belirterek, "Bu anlamda yerel yönetimlerin aldığı karara tüm herkesin uyması gerekiyor. Ben iki ay sonra geldim ve tıraş oldum. Şimdi evime gideceğim. Herkesin maskesi takılı olduğunu görüyorum. İnsanlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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