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Bartın'da selde yıkılmıştı! Bakanlıktan seyyar köprü adımı

#Köprü#Sel#Bartın

Bartın'da selde yıkılan geçici köprünün kalıntılarının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nca köprünün yerine seyyar köprü kurulacak.

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Kent merkezine bağlı Kozcağız beldesinde ekipler, selde yıkılan 3 köprü ile ilgili çalışma başlattı. Şar Boğaz Mahallesi'ne geçen yıl yapılan geçici köprü, bu sene sel nedeniyle yıkıldı. Ekiplerin köprüyü kaldırma çalışmaları sürerken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından köprünün yerine seyyar köprü kurulacağı belirtildi.

Ulaşımın sağlanamadığı mahallede oturanların ihtiyaçları ise askeri helikopter ya da polis helikopteri ile temin ediliyor. Bakioğlu köyü Lazlar Mahallesi'nde yıkılan köprünün onarımına ise ekiplerce başlandı.

Bartında selde yıkılmıştı Bakanlıktan seyyar köprü adımı

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#Köprü#Sel#Bartın

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