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HaberlerGündem HaberleriBartın'da selde kaybolan Arife Ünal'ı arama çalışmaları devam ediyor
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Murat KÜÇÜK- Ayhan ACAR/BARTIN (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2021 - 10:49 | Son Güncelleme:

Bartın'da selde kaybolan Arife Ünal'ı arama çalışmaları devam ediyor

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Bartın'da selde kaybolan Arife Ünal'ı arama çalışmaları devam ediyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşanan sel felaketi sırasında suya kapılıp kaybolan Arife Ünal'ı (86) arama çalışmaları 3'üncü günde de devam ediyor.

Kentte 3 gün önce yaşanan sel felaketinden en çok zararı Zafer ve Akörensöküler köyleri gördü. Çok sayıda ev sel nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Zafer köyünü birbirine bağlayan köprülerin çökmesiyle birlikte ulaşım kesildi. Akörensöküler köyünde ise selin yıktığı evde bulunan Arife Ünal, suya kapılarak kayboldu.

Bartında selde kaybolan Arife Ünalı arama çalışmaları devam ediyor
Arife Ünal'ı (85) arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor. AFAD, Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, deniz polisi, İl Jandarma Komutanlığı ve özel arama kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması yapılıyor. Çalışmalar sırasında hassas burunlu köpekler de kullanılıyor. Isıya duyarlı drone ile bölge taranıyor. Çalışmalar, Kozcağız Barajı ile evin yıkıldığı dere arasındaki 23 kilometrelik alanda gerçekleştiriliyor.

Bartında selde kaybolan Arife Ünalı arama çalışmaları devam ediyor

KÖPRÜNÜN ÇÖKME ANI KAMERADA

Ayrıca sel nedeniyle yıkılan Bartın- Karabük yolunda ise yol açma çalışmaları sürüyor. Bartın- Karabük yolunun kapanmasına neden olan Bahçecik köyü mevkiindeki köprünün çökme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bartında selde kaybolan Arife Ünalı arama çalışmaları devam ediyor

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