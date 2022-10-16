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Bartın'da şehit düşen Rasim Bulut'un son paylaşımı yürekleri dağladı

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#Rasim Bulut#Şehit#Bartın
Bartında şehit düşen Rasim Bulutun son paylaşımı yürekleri dağladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 19:41

Bartın’da meydana gelen patlamada şehit düşen Rasim Bulut’un patlamadan 2 saat önce çocuğu ile paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.

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14 Ekim Cuma günü Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesi’nde saat 18.15’de gruzu patladı. Madende bulunan 41 işçi hayatını kaybederken 11 kişi ise yaralandı. Patlamada hayatını kaybeden Rasim Bulut, Paşalılar köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bartında şehit düşen Rasim Bulutun son paylaşımı yürekleri dağladı

14 Ekim’de Amasra Müessesi'ndeki işine gitmeden önce 1 yaşındaki çocuğu ile evinde vakit geçiren Rasim Bulut, patlamadan 2 saat önce sosyal medya hesabından çocuğu ile birlikte paylaşım yaptı. “Paşam benim” diyerek paylaştığı fotoğraf Rasim Bulut’un son fotoğrafı oldu.

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#Rasim Bulut#Şehit#Bartın

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