MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBartın'da şaşırtan görüntü! Denizin rengi değişti
GeriGündem Bartın'da şaşırtan görüntü! Denizin rengi değişti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2021 - 12:52 | Son Güncelleme:

Bartın'da şaşırtan görüntü! Denizin rengi değişti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

BARTIN’da, 4 günlük yağmur yağışının ardından ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

Bartın’da 4 gün etkili olan yağış sonucu metrekareye 50 kilogram yağmur düştü. Yağışın ardından Bartın Irmağı'nın denize dökülen bölümünde suyun rengi değişti. Irmaktan gelen çamurlu su nedeniyle liman bölgesinde denizin çamurlu olduğu görüldü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin ırmak ile birleştiği bölgelerde de su çamur rengini aldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi