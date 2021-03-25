Bartın'da şaşırtan görüntü! Denizin rengi değişti

Bartın’da 4 gün etkili olan yağış sonucu metrekareye 50 kilogram yağmur düştü. Yağışın ardından Bartın Irmağı'nın denize dökülen bölümünde suyun rengi değişti. Irmaktan gelen çamurlu su nedeniyle liman bölgesinde denizin çamurlu olduğu görüldü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin ırmak ile birleştiği bölgelerde de su çamur rengini aldı.

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